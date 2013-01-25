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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 09:38 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元兑欧元和美元下跌,但兑日圆上涨

欧元兑新西兰元 涨至1.5975新西兰元,周四上涨近1%.不过,该货币对仍远低于去年12月所及高位1.6219.

澳元与新西兰元兑美元亦走软,澳元/美元 从周四此间尾盘1.0513跌至三周低点1.0438美元,隔夜时段下跌近1%,为四个月里最大单日跌幅.本周该货币对下跌0.7%,但月内迄今仍累计上涨.

澳元已经在整理跌势.此前中国制造业数据增强没能提振澳元上涨,投机客视之为削减过多看涨仓位的信号.

首道支撑位在1.0442美元左右,这是1.0345/1.0599之间61.8%的回档位,下一道支撑是100日移动均线切入位1.0418.阻力位在1.0500.

新西兰元兑美元 周四纽约尾盘0.8380小跌至0.8365美元,近期支撑位先是在0.8340,然后在0.8325.首道阻力位在0.8425.

澳元和新西兰元兑日圆均大涨.澳元兑日圆 报94.44日圆,本月有望上涨近5%.新西兰元兑日圆 本月料上涨5.3%,最新报75.61,接近上周所及四年高位75.80.(完)

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