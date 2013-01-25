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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 12:43 BJT

澳新汇市: 澳元兑欧元触及一个月低位,但兑日圆上涨

澳洲联邦银行策略师Joseph Capurso预计,欧元兑澳元的涨势会持续到进入下周后的较长一段时间.欧元这两周已上涨超过0.04澳元.

"下周美国将有很多事件,若有任何逊于预期的情况,欧元可能甚至会涨得更多."他说.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)定于1月29日至30日举行为期两天的利率会议,之后的周五将发布非农就业报告.

不过,欧元兑澳元在12月27日的趋势高点1.2805澳元面临阻力,10月8日的趋势高点也在随后不远处的1.2825.欧元最新报1.2781澳元,本周有望录得1%涨幅.

欧元兑新西兰元 亦涨至1.5981新西兰元,周四曾大涨近1%.欧元目前距离12月高点1.6219仍有很长一段距离.

欧元走强也打压了澳新货币兑美元,澳元兑美元 跌至三周低点1.0438美元.

澳元兑美元昨日下跌近1%,为四个月来最大单日跌幅,本周可能录得0.7%跌幅.不过澳元本月以来仍累计上涨,最新报1.0440美元.

澳元兑美元初道支撑在1.0442,为1.0345/1.0599走势的61.8%回档位,下道支撑是100日移动均线1.0418.阻力位在1.0500.

新西兰元兑美元 在0.8356美元走势沉重,周四曾触及两周高位0.8447,本周料收平.

澳新货币兑日圆均守住亮丽涨幅,日圆全线疲软.澳元 持稳在94.52日圆,本月有望上涨近5%.澳元上周触及了2008年以来高位95.02.

新西兰元 表现更佳,兑日圆1月有望录得5.3%的涨幅,最新报75.64日圆,距离上周所及的四年高点75.80不远.(完)

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