澳新汇市: 澳元兑欧元触及一个月低位,但兑日圆上涨

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
澳洲联邦银行策略师Joseph Capurso预计,欧元兑澳元的涨势会持续到进入下周后的较长一段时间.欧元这两周已上涨超过0.04澳元.
"下周美国将有很多事件,若有任何逊于预期的情况,欧元可能甚至会涨得更多."他说.
美国联邦公开市场委员会(FOMC)定于1月29日至30日举行为期两天的利率会议,之后的周五将发布非农就业报告.
不过,欧元兑澳元在12月27日的趋势高点1.2805澳元面临阻力,10月8日的趋势高点也在随后不远处的1.2825.欧元最新报1.2781澳元,本周有望录得1%涨幅.
欧元兑新西兰元 亦涨至1.5981新西兰元,周四曾大涨近1%.欧元目前距离12月高点1.6219仍有很长一段距离.
欧元走强也打压了澳新货币兑美元,澳元兑美元 跌至三周低点1.0438美元.
澳元兑美元昨日下跌近1%,为四个月来最大单日跌幅,本周可能录得0.7%跌幅.不过澳元本月以来仍累计上涨,最新报1.0440美元.
澳元兑美元初道支撑在1.0442,为1.0345/1.0599走势的61.8%回档位,下道支撑是100日移动均线1.0418.阻力位在1.0500.
新西兰元兑美元 在0.8356美元走势沉重,周四曾触及两周高位0.8447,本周料收平.
澳新货币兑日圆均守住亮丽涨幅,日圆全线疲软.澳元 持稳在94.52日圆,本月有望上涨近5%.澳元上周触及了2008年以来高位95.02.
新西兰元 表现更佳,兑日圆1月有望录得5.3%的涨幅,最新报75.64日圆,距离上周所及的四年高点75.80不远.(完)
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进