澳新汇市: 澳元兑欧元接近八个月低点,兑日圆上涨

市场人士表示,欧元/美元升破1.3400美元,引发欧元兑其他货币进一步走强,包括兑日圆和澳元.

澳元兑美元 持稳于1.0412附近,上周曾一度跌至三周低点1.0403,也受大宗商品价格低迷和经济面风险打压.

澳元跌破55日移动均线切入位1.0467美元技术支撑位后,亦面临压力.市场关注澳元是否能守住100日移动均线切入位1.0418美元附近支撑位,若跌破将可能进一步跌向1.0300.

新西兰元兑美元 约报0.8361美元,略高于一周低点0.8353美元.一些市场人士表示,新西兰乳品安全问题的报导,令新西兰元承压.但迄今影响有限.乳制品是新西兰最大出口商品.

有些人认为如果新西兰央行在周四审议利率时对新西兰元强势提出謷告,新西兰元本周稍晚有遭遇抛盘风险,但0.8300料有技术面支拌.分析师和市场预期央行将维持利率在2.5%纪录低位.

澳元兑日圆 及新西兰元兑日圆 双双升至2008年来高位,分别在95.05日圆和76.35日圆附近.(完)

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