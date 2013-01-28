澳新汇市: 澳元和新西兰元跟随欧元走势,兑日圆持坚

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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"不过,中期来看仍是一种盘整而非趋势,我们仍然深切怀疑欧洲情势,因欧洲面临重大挑战,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在一份市场报告中说.
由于澳洲市场因假期休市,且新西兰因地区假期而关闭了部分市场,故交投清淡.
不过,澳元和新西兰元兑日圆表现良好,并处在本月稍早触及的近四个半月高点附近.
澳元兑日圆 报94.96日圆,略低于日高.新西兰元兑日圆 则报76.35日圆.
澳元和新西兰元一度触及2008年8月来最高,因市场预期大规模的日本财政刺激措施和进一步的货币宽松举措将继续打压日圆.
澳元和新西兰元兑美元区间交投,澳元兑美元 持稳在1.0420美元附近,位于100日移动均线的支撑位上方.
新西兰元兑美元 亦持稳在0.8360附近.(完)
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