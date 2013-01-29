更正-澳新汇市: 澳元和新西兰元双双反弹,兑日圆逼近四年高位

(因译文有误,内文第二段改为....5月以来低位1.2958"澳元",非"美元")

路透悉尼/惠灵顿1月29日 - 澳元和新西兰元兑日圆周二跳涨至四年高位附近,兑其它货币亦反弹,因澳洲企业信心上升及新西兰意外录得贸易顺差给这两个货币带来支撑.

澳元兑美元 自盘初的1.0412美元涨至1.0435美元,周一曾触及一个月低位1.0384美元.澳元兑欧元 获得动能,上涨0.2%至1.2892澳元,此前则曾跌至5月以来低位1.2958澳元.

澳元兑日圆 大幅上涨,接近上周所及的四年新高95.08日圆,最新报94.86.

澳元兑日圆自11月来上涨15%.鉴于日本政府对抗通缩和压低币值的决心,一些分析师预计澳元兑日圆将继续上涨.

澳洲12月企业信心大幅反弹促使澳元全线扬升.

新西兰元兑美元 从隔夜触及的一个月低位0.8280小幅上升,此前数据显示该国12月意外录得贸易顺差.

新西兰元兑美元最新报约0.8363,支撑位料在0.8315左右,此水准是50天移动均线切入位.1月25日高位0.8393料将令上档受限.

新西兰元兑欧元 上涨0.3%至1.6083,兑日圆亦上涨.新西兰元兑日圆三个月来已经上升17%.(完)

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