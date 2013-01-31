澳新汇市: 新西兰央行强硬态度提振新西兰元,欧元/澳元触13个月高位

该国央行决议维持利率在2.5%的纪录低点,但对房价泡沫化的风险提出警告.央行声明发表之后,新西兰元兑美元 跳涨0.005美元至0.8363美元;最新报0.8352美元,1月份上涨0.8%.

新西兰元短期支撑位在0.8350美元附近,此处为小时图上55小时移动均线的切入位.但是一位交易员说,新西兰元在涨向0.8400美元时的卖盘,可能会抑制后续涨幅.

最新公布的路透调查显示,17位受访者当中,大多数认为央行今年底或者明年初才会升息,央行3月的利率会议料将按兵不动.

澳元是新西兰央行强硬声明的直接受害者,澳元兑新西兰元下跌至1.2422新西兰元,接近本周创下的三个半月低点.最新报1.2440.

欧元兑澳元 上涨至13个月高点1.3049,延续美联储公布声明后在海外市场的涨幅.但交易商说,月底的资金流动也加剧了波幅.

澳元兑美元 盘中跌0.3%至1.0388美元,1月月线可能持平,并远低于1.0600附近的1月高点.(完)

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