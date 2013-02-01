澳新汇市: 澳元兑日圆攀抵四年高位,兑美元则下滑

但汇丰PMI出人意料升至两年高点52.3,令形势难断.

澳元/美元与新西兰元/美元各跌0.0025美元,因为中国是澳洲与新西兰的重要出口市场.澳元 从盘初高点1.0446美元跌至1.0413,距离周四所及的一个月低点1.0380不远.

新西兰元兑美元 缩减涨幅至0.8411美元,但日内仍涨0.3%.

新西兰元目前远高于本周稍早所及的一个月低点0.8280.交易员预计后市将测试0.8445,之后是12月触及的15个月高位0.8477.支撑位在0.8360与0.8370之间.

在新西兰央行总裁承诺保持较低与稳定通胀水平后,新西兰元一度升至0.8488美元.就在这番表态的前一日,新西兰央行发布略偏强硬的声明,加大了新西兰未来数月加息的可能性.

新西兰央行周四维持指标利率在2.5%的纪录低点不变,但就通胀压力和房价提出警告.

澳元和新西兰元兑日圆均刷新高点,受助于欧元与美元兑日圆走高.澳元兑日圆 涨至2008年8月以来高点95.79,关注98.40的关键回档位,也可能一路升至104.50.澳元最新报95.50日圆.

新西兰元兑日圆 亦触及2008年8月以来高点77.43,最新报77.17.

澳元和新西兰元兑日圆自11月以来均上涨超过15%,因市场相信日本对抗通缩将需要日圆大幅贬值.(完)

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