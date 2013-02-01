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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 15:01 BJT

澳新汇市: 澳元受中国PMI数据拖累走跌,新西兰元则受央行表态扶助

中国官方采购经理人指数(PMI)逊于预期,表明该国经济仅温和复苏.而汇丰PMI则升至两年高位.

"(今天)市场更相信官方PMI,因为该数据下降."瑞银利率策略师Matthew Johnson解释市场为何抛售澳元时称.

当前所有目光都在关注美国非农就业报告,Johnson称,若数据疲软,可能给澳元造成进一步的压力.

目前预估是非农就业岗位增加1.6万个,失业率持稳在7.8%.

欧元兑澳元 飙升至13个月高位,新西兰元兑澳元 也冲上2011年9月来最高.

新西兰元延续隔夜涨势,因此前该国央行总裁强调低通胀和金融稳定仍是他的主要关注点.

新西兰元兑美元 最新报0.8410美元,短线支撑位在0.8375,阻力位在0.8447.

澳元与新西兰元兑日圆均触及新高,受欧元/日圆和美元/日圆涨势带动.澳元报95.79日圆,为2008年8月来最高,并上看98.40和104.50.

新西兰元兑日圆涨至77.52日圆,亦为2008年8月来最高.(完)

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