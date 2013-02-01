澳新汇市: 澳元受中国PMI数据拖累走跌,新西兰元则受央行表态扶助

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
中国官方采购经理人指数(PMI)逊于预期,表明该国经济仅温和复苏.而汇丰PMI则升至两年高位.
"(今天)市场更相信官方PMI,因为该数据下降."瑞银利率策略师Matthew Johnson解释市场为何抛售澳元时称.
当前所有目光都在关注美国非农就业报告,Johnson称,若数据疲软,可能给澳元造成进一步的压力.
目前预估是非农就业岗位增加1.6万个,失业率持稳在7.8%.
欧元兑澳元 飙升至13个月高位,新西兰元兑澳元 也冲上2011年9月来最高.
新西兰元延续隔夜涨势,因此前该国央行总裁强调低通胀和金融稳定仍是他的主要关注点.
新西兰元兑美元 最新报0.8410美元,短线支撑位在0.8375,阻力位在0.8447.
澳元与新西兰元兑日圆均触及新高,受欧元/日圆和美元/日圆涨势带动.澳元报95.79日圆,为2008年8月来最高,并上看98.40和104.50.
新西兰元兑日圆涨至77.52日圆,亦为2008年8月来最高.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/程琳; 审校 白云/郑茵)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称