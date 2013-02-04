澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆均创四年高点,兑美元亦坚挺

澳元兑表现出色的新西兰元一度挫跌至2010年7月低点,而后设法扳回一点失地.

澳元/新西兰元 最新报1.2320新西兰元,盘初为1.2286.今年以来跌幅约为2%,但新西兰元走强拖累该国对澳洲的出口,澳洲是其最大的贸易伙伴.

澳元/美元 从盘初的1.0404走坚至1.0415美元,得益于亚洲股市走强.澳元周五曾在海外市场触及低点1.0362,当时公布的中国官方制造业数据逊于预期.

澳元短期阻力位料在1.0446美元,而1月29日低点1.0405料提供支撑.

意外疲弱的澳洲房屋和就业广告数据只是略为打压澳元买兴.

欧元兑澳元和新西兰元稍事停留,此前兑澳元突破了14个月高点.欧元/澳元 最新报1.3074,兑新西兰元 报1.6132.上周欧元/新西兰元触及6月以来高点1.6358.

新西兰元贸易加权指数 略低于五年半高点.这表现在澳新银行(ANZ)1月大宗商品价格指数虽上升0.3%,但以新西兰元计回报却减少0.5%.新西兰元升值令其回报较上年同期减少10%.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价