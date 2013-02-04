澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆均创四年高点,兑美元亦坚挺

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
澳元兑表现出色的新西兰元一度挫跌至2010年7月低点,而后设法扳回一点失地.
澳元/新西兰元 最新报1.2320新西兰元,盘初为1.2286.今年以来跌幅约为2%,但新西兰元走强拖累该国对澳洲的出口,澳洲是其最大的贸易伙伴.
澳元/美元 从盘初的1.0404走坚至1.0415美元,得益于亚洲股市走强.澳元周五曾在海外市场触及低点1.0362,当时公布的中国官方制造业数据逊于预期.
澳元短期阻力位料在1.0446美元,而1月29日低点1.0405料提供支撑.
意外疲弱的澳洲房屋和就业广告数据只是略为打压澳元买兴.
欧元兑澳元和新西兰元稍事停留,此前兑澳元突破了14个月高点.欧元/澳元 最新报1.3074,兑新西兰元 报1.6132.上周欧元/新西兰元触及6月以来高点1.6358.
新西兰元贸易加权指数 略低于五年半高点.这表现在澳新银行(ANZ)1月大宗商品价格指数虽上升0.3%,但以新西兰元计回报却减少0.5%.新西兰元升值令其回报较上年同期减少10%.(完)
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(编译 孙茉莉/郑茵 审校 程琳)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。