澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆双双刷新四年高位

澳元受亚洲股市走高及商品价格攀升的支撑.

"尽管澳元走强,且将持续打压内需指标...全球因素表明澳元应保持活力,"苏格兰皇家银行驻新加坡策略师Greg Gibbs称.

这解释了澳洲出炉一系列疲弱数据后,澳元仍保持韧性的原因.

澳洲央行将于周二召开月度政策会议,但市场暗示降息几率不足五分之一.

新西兰元则跃升至五年半高位,因市场愈发预期未来月份升息.

"新西兰市场消化了降息可能,然而现在又说起央行升息,澳洲则仍消化降息可能.这是我们看到新西兰元兑澳元升高的原因,"ASB机构外汇销售主管Tim Kelleher称.

新西兰元加权贸易指数 劲扬至76.46,为2007年7月以来最高.新西兰元兑美元 升至0.8493美元,为2011年9月最高.

澳元兑新西兰元 跌至两年半低位1.2275附近.(完)

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