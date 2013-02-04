澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆双双刷新四年高位

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
澳元受亚洲股市走高及商品价格攀升的支撑.
"尽管澳元走强,且将持续打压内需指标...全球因素表明澳元应保持活力,"苏格兰皇家银行驻新加坡策略师Greg Gibbs称.
这解释了澳洲出炉一系列疲弱数据后,澳元仍保持韧性的原因.
澳洲央行将于周二召开月度政策会议,但市场暗示降息几率不足五分之一.
新西兰元则跃升至五年半高位,因市场愈发预期未来月份升息.
"新西兰市场消化了降息可能,然而现在又说起央行升息,澳洲则仍消化降息可能.这是我们看到新西兰元兑澳元升高的原因,"ASB机构外汇销售主管Tim Kelleher称.
新西兰元加权贸易指数 劲扬至76.46,为2007年7月以来最高.新西兰元兑美元 升至0.8493美元,为2011年9月最高.
澳元兑新西兰元 跌至两年半低位1.2275附近.(完)
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路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。