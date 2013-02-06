澳新汇市: 澳元下滑接近一个月低点,因零售销售数据疲弱

国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
路透悉尼2月6日 - 澳元兑美元 下滑,此前澳洲公布的零售销售数据弱于预期,增添了今年进一步降息的几率.
澳元兑美元跌至盘中低点1.0367,当日下滑0.2%,接近周五所及的一个月低点.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译: 孙茉莉; 审校: 郑茵)
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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