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货币新闻 | 2013年 2月 6日 星期三 08:57 BJT

澳新汇市: 澳元下滑接近一个月低点,因零售销售数据疲弱

路透悉尼2月6日 - 澳元兑美元 下滑,此前澳洲公布的零售销售数据弱于预期,增添了今年进一步降息的几率.

澳元兑美元跌至盘中低点1.0367,当日下滑0.2%,接近周五所及的一个月低点.(完)

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