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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 12:43 BJT

澳新汇市: 澳元兑美元跌至一个月低点,受零售销售数据不佳的影响

市场目光将转向周四公布的1月就业报告.分析师的预期中值显示,就业人数料增加5,000人,失业率料自5.4%微升至5.5%.

若报告表现疲弱,或将明显增强市场对澳洲央行未来数月内降息的预期,因为该央行以密切关注就业数据而闻名.

澳元兑欧元和新西兰元均走低,其中兑新西兰元 触及两年半低位1.2249.

新西兰元兑美元 持稳,报0.8448,新西兰适逢公共假期因而交投受抑.汇价仍接近周一所及一年半高位0.8493,且在0.8480附近面临强劲阻力.(完)

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