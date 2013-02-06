澳新汇市: 澳元兑美元跌至一个月低点,受零售销售数据不佳的影响

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
市场目光将转向周四公布的1月就业报告.分析师的预期中值显示,就业人数料增加5,000人,失业率料自5.4%微升至5.5%.
若报告表现疲弱,或将明显增强市场对澳洲央行未来数月内降息的预期,因为该央行以密切关注就业数据而闻名.
澳元兑欧元和新西兰元均走低,其中兑新西兰元 触及两年半低位1.2249.
新西兰元兑美元 持稳,报0.8448,新西兰适逢公共假期因而交投受抑.汇价仍接近周一所及一年半高位0.8493,且在0.8480附近面临强劲阻力.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/许娜; 审校 丁琦/侯向明)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。