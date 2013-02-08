澳新汇市: 澳元徘徊在三个月低点,等待中国数据

银行间市场利率期货<0#YIB:>几无变动,因央行下调预估大致符合预期.市场认为央行在3月降息的可能性为50%.

市场正在等待中国贸易数据的公布.中国是澳洲和新西兰最大的出口贸易伙伴.

澳元最新报1.0263美元,本周料收低1%.短期支撑位为1.0260以及1.0236,阻力位在1.0290和1.0340.

市场大规模出脱欧元多头仓位令美元受益最大,推动其全面上扬.澳元/美元 也因此最低跌至1.0274,为10月24日以来低点.澳元周四报1.0314.

欧元多仓的出脱也令澳元/欧元削减近期跌幅,此前欧洲央行总裁德拉吉表示,将监控欧元升值对通胀的影响.

欧元/澳元 报1.3045澳元,隔夜一度跌至1.2954.本周可能收跌0.6%.欧元/新西兰元 报1.6072新西兰元,周四曾触及1.6251高位.

澳元和新西兰元兑日圆自近期所及四年高位小幅回落,分别报96.11和78.03日圆.(完)

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