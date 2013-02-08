澳新汇市: 澳元徘徊在三个月低点,等待中国数据

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
银行间市场利率期货<0#YIB:>几无变动,因央行下调预估大致符合预期.市场认为央行在3月降息的可能性为50%.
市场正在等待中国贸易数据的公布.中国是澳洲和新西兰最大的出口贸易伙伴.
澳元最新报1.0263美元,本周料收低1%.短期支撑位为1.0260以及1.0236,阻力位在1.0290和1.0340.
市场大规模出脱欧元多头仓位令美元受益最大,推动其全面上扬.澳元/美元 也因此最低跌至1.0274,为10月24日以来低点.澳元周四报1.0314.
欧元多仓的出脱也令澳元/欧元削减近期跌幅,此前欧洲央行总裁德拉吉表示,将监控欧元升值对通胀的影响.
欧元/澳元 报1.3045澳元,隔夜一度跌至1.2954.本周可能收跌0.6%.欧元/新西兰元 报1.6072新西兰元,周四曾触及1.6251高位.
澳元和新西兰元兑日圆自近期所及四年高位小幅回落,分别报96.11和78.03日圆.(完)
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(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。