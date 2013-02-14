澳新汇市: 新西兰元兑美元和英镑劲扬,得益于乐观的国内经济展望

新西兰元兑美元 升至0.8493美元,稍早时报0.8415.此前有一连串数据显示制造业活动扩张至八个月内最高水平,消费者信心也升至将近三年的最高.食品价格上升速度也为19个月中最快.

"这些数据显示新西兰经济体质转好,该国的表现优于许多国家.而粮食通胀数据则可能给新西兰央行构成一些不能安于现状的压力."Jones说

新西兰元最新报0.8475美元,交易员关注0.8500之后的大批停止单.若升破此处将上看2011年9月后的最高点0.8545.

英镑全线受挫,兑新西兰元 跌至纪录最低点1.8281新西兰元,最新报1.8314.英镑兑新西兰元今年迄今跌幅达6.5%.

澳元兑美元 守住涨幅,报1.0355美元,从周二触及的四个月低点1.0227弹升,本周有望录得上涨0.3%.(完)