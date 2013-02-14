澳新汇市: 新西兰元兑美元和英镑劲扬,得益于乐观的国内经济展望

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
新西兰元兑美元 升至0.8493美元,稍早时报0.8415.此前有一连串数据显示制造业活动扩张至八个月内最高水平,消费者信心也升至将近三年的最高.食品价格上升速度也为19个月中最快.
"这些数据显示新西兰经济体质转好,该国的表现优于许多国家.而粮食通胀数据则可能给新西兰央行构成一些不能安于现状的压力."Jones说
新西兰元最新报0.8475美元,交易员关注0.8500之后的大批停止单.若升破此处将上看2011年9月后的最高点0.8545.
英镑全线受挫,兑新西兰元 跌至纪录最低点1.8281新西兰元,最新报1.8314.英镑兑新西兰元今年迄今跌幅达6.5%.
澳元兑美元 守住涨幅,报1.0355美元,从周二触及的四个月低点1.0227弹升,本周有望录得上涨0.3%.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张荻)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。