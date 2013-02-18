澳新汇市: 澳元/日圆逼近四年高位,兑美元下落

澳元兑日圆自去年11月以来已升17%,一些分析师预期这轮涨势会持续,因日本政府决心抗击通缩.

但道明的Beacher认为在日本央行公布上次会议的记录,以及日本政府宣布新央行总裁人选以前,澳元兑日圆不会刷新记录高位.

"我认为在局势清晰以前,不会建立新头寸,"她说.

新西兰元兑日圆 涨幅更大,升至79.50日圆,与上周创下的2008年来高位79.64日圆只差毫厘.去年11月以来,新西兰元兑日圆涨幅已达22%.

但澳元和新西兰元兑美元均遇到获利了结.澳元兑美元 从周五所及九日高位1.0375美元处回落,最新报1.0285美元,但仍在上周创下的四个月低位1.0227上方.

支撑位是1.0260,随后是年内低点1.0227.阻力位在1.0335美元附近.

新西兰元兑美元 小跌至0.8425美元,低于上周五的0.8444美元.新西兰元上周触及17个月高位0.8534美元,因国内经济数据利好.(完)

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