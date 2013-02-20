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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:39 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元持坚,等候新西兰央行总裁演说

澳元兑美元 报1.0346,周二本地市场尾盘报1.0325.支撑位在200日移动均线切入位1.0320,首道阻力位在1.0375附近,然后在1.0400.

英镑的沉重卖压提振澳元和新西兰元,部分原因在于不断有传言称英国可能丧失AAA债信评等.英镑兑澳元 报1.4909,之前一度跌至1.4864澳元,为去年8月以来最低.

英镑兑新西兰元报1.8239,接近上周所及纪录低位1.8141新西兰元.英镑兑新西兰元和澳元今年迄今分别跌7%和4.5%.

铁矿石价格强劲支撑澳元.(完)

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