版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 09:36 BJT

澳洲汇市: 新西兰元和澳元兑美元整理跌幅,因股市疲软而承压

新西兰元支撑位在2月12日低点0.8334美元,然后是在约0.8300,阻力位在0.8390.本周可能录得超过1%的跌幅.

澳元兑美元 报1.0251美元,逼近上周的四个月低点1.0227,支撑位在1.0227.澳元兑美元周三尾盘为1.0355.

市场盛传有一支大型商品对冲基金被迫清算资产,使得亚股走软,澳元及新西兰元因此承压.

不过铁矿石价格上涨,帮助澳元抵销跌势.

澳元及新西兰元兑日圆均走强.澳元兑日圆 报96.18日圆,新西兰元报78.10日圆,距离本月初的四年高点不远.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 王丽鑫/李婷仪; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐