澳新汇市: 澳元/美元弹离四个月低位,受澳洲央行总裁乐观评论提振

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
澳洲央行总裁史蒂文斯在国会发表言论之后,澳元跳涨0.005美元至1.0309美元.史蒂文斯说中国经济放慢已告一段落,并称矿业荣景在触顶之后可望平顺过渡.
但是澳洲央行称其仍倾向于宽松立场之后,澳元涨幅稍微缩减.
澳元走强带动新西兰元 从盘初的0.8424美元上涨至0.8347,但本周仍可能下跌1%.
新西兰元第一道支撑位在0.8310美元,接下来是100日移动均线切入位0.8290.阻力位在0.8390美元,只要守住0.8300水平,上行趋势料就不变.
澳元兑欧元接近一个月高点,欧元因欧元区经济数据远不如预期而下跌.欧元 报1.2829澳元,本周可能走低1%.(完)
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(编译 李婷仪; 审校 张涛)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。