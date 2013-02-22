澳新汇市: 澳元/美元弹离四个月低位,受澳洲央行总裁乐观评论提振

澳洲央行总裁史蒂文斯在国会发表言论之后,澳元跳涨0.005美元至1.0309美元.史蒂文斯说中国经济放慢已告一段落,并称矿业荣景在触顶之后可望平顺过渡.

但是澳洲央行称其仍倾向于宽松立场之后,澳元涨幅稍微缩减.

澳元走强带动新西兰元 从盘初的0.8424美元上涨至0.8347,但本周仍可能下跌1%.

新西兰元第一道支撑位在0.8310美元,接下来是100日移动均线切入位0.8290.阻力位在0.8390美元,只要守住0.8300水平,上行趋势料就不变.

澳元兑欧元接近一个月高点,欧元因欧元区经济数据远不如预期而下跌.欧元 报1.2829澳元,本周可能走低1%.(完)

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