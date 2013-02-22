澳新汇市: 澳元和新西兰元攀升,受澳洲央行总裁言论提振

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
澳洲央行总裁史蒂文斯在议会做证词陈述时乐观表示,非矿业投资最终会加速增长,从而抵消资源支出热潮触顶降温的影响.
一欧系银行驻新加坡交易员称:"今天的走势是受头寸调整的影响...史蒂文斯吓到了一些澳元空头,等进入伦敦交易时段,可能会看到更多轧空行情."
他并称,澳元可能测试约1.0370美元的本周高位,但结果还是会跌下去.
史蒂文斯还重申,鉴于通胀前景温和,若有必要可能进一步降息.
澳元/美元首道阻力位是1.0355美元,这是12月-2月间跌势38.2%的回档位.支撑位在1.0221美元,若跌破此处,将给跌到10月低点1.0149美元开辟道路.
澳元强势带动新西兰元兑美元 涨到0.8381美元,扭转隔夜跌势.不过该货币对仍可能以近1%的周跌幅作收.
新西兰元周三受新西兰央行总裁的言论打击下跌,但技术支撑区域0.8300-0.8345美元阻止其进一步下跌.从6月低点拉出的趋势线支撑位目前在0.8355美元切入.
许多分析师认为,只要守住0.8300美元,新西兰元就将保持上行趋势.对今年加息的预期还可能使新西兰元测试约0.8850的历史高位.(完)
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港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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