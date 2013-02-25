澳新汇市: 澳元兑日圆触及四年多最高,兑英镑逼近28年高位

澳元兑日圆最新报96.85日圆,市场试图填补周五尾盘水准96.47和周一盘初水准97.40之间的缺口.短线阻力位为98.0,之后是99.0、100.0和2008年7月高位104.49.

报导还称,岩田规久男可能被任命为日本央行副总裁之一.其与黑田东彦均被视作积极宽松政策的倡导者,该政策可能使日圆贬值.

新西兰元兑日圆 大涨至78.66日圆,市场在填补78.22-79.04之间的缺口.该货币对最高触及2008年7月来高位79.23日圆.

英镑 在穆迪调降英国评级后全线走软.

英镑兑澳元 跌至1.4603澳元附近,为8月来最低,接近去年低点1.4549.若跌破此处,将探至1985年来最低点.该货币对最新报1.4697澳元.英镑兑新西兰元 也一度低见1.7998新西兰元,最新报1.8069.

虽然兑英镑和兑日圆上涨,但澳元兑美元 却走贬,从周五纽约尾盘的1.0330美元跌至1.0288.交易商报告称,1.0240下方有小规模停止单,支撑位在上周低点1.0221美元.

新西兰元兑美元 小跌至0.8366美元,周五纽约尾盘报0.8380.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价