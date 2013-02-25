澳新汇市: 澳元兑日圆触及四年多最高,兑英镑逼近28年高位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
澳元兑日圆最新报96.85日圆,市场试图填补周五尾盘水准96.47和周一盘初水准97.40之间的缺口.短线阻力位为98.0,之后是99.0、100.0和2008年7月高位104.49.
报导还称,岩田规久男可能被任命为日本央行副总裁之一.其与黑田东彦均被视作积极宽松政策的倡导者,该政策可能使日圆贬值.
新西兰元兑日圆 大涨至78.66日圆,市场在填补78.22-79.04之间的缺口.该货币对最高触及2008年7月来高位79.23日圆.
英镑 在穆迪调降英国评级后全线走软.
英镑兑澳元 跌至1.4603澳元附近,为8月来最低,接近去年低点1.4549.若跌破此处,将探至1985年来最低点.该货币对最新报1.4697澳元.英镑兑新西兰元 也一度低见1.7998新西兰元,最新报1.8069.
虽然兑英镑和兑日圆上涨,但澳元兑美元 却走贬,从周五纽约尾盘的1.0330美元跌至1.0288.交易商报告称,1.0240下方有小规模停止单,支撑位在上周低点1.0221美元.
新西兰元兑美元 小跌至0.8366美元,周五纽约尾盘报0.8380.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/程琳; 审校 王洋/丁琦)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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