澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆整理跌势,意大利政局仍造成压力

截止周二中午,澳元/日圆收复失地报95.10日圆,距离97.52的高位不远.若跌破趋势线支撑位可能测试92.44,该水准位于一目均衡云区的顶部.

新西兰元/日圆 也缩减跌幅报77.18日圆,之前在隔夜市场一度跌至76.05日圆,为三周低点.

澳元和新西兰元兑日圆虽然波动较大,但兑美元却在近期低点附近原地踏步.澳元/美元 报1.0284,周一本地市场尾盘报1.0252.

澳股下跌损及澳元.澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)表示仍有以降息抵消澳元升值影响的空间,澳元随后亦微跌.

澳元关键支撑位料在上周末触及的四个月低点1.0220/25美元.若跌破将看向10月低点约1.0150.阻力位料在1.0329,为200日移动均线切入位.

新西兰元/美元 报0.8346美元,早盘在0.8358.趋势线支撑位在0.8323,以及下方0.8294处的100日移动均线.

新西兰央行周二公布通胀预期报告,若报告暗示房地产市场的通胀风险上扬有可能促使央行在今年稍晚升息,则新西兰元将受到提振.(完)

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