澳新汇市: 澳元和新西兰元整理跌势,意大利选举结果促使投资人避险

澳元/日圆周二扳回些许跌幅,报94.50日圆;但跌破趋势线支撑,将有下探92.44重要技术关卡的风险.

新西兰元/日圆 亦收复一些失土,报76.76日圆;之前在隔夜市场一度跌至76.05日圆,为三周低点.

欧元跌势更重,兑澳元 跌至1.2700.

相较之下,澳元及新西兰元兑美元相对波动较低.

澳元/美元 报1.0270,周一当地尾盘为1.0252;关键支撑在1.0220/25,即上周尾段所创四个月低位.

新西兰元/美元 报约0.8336美元,早盘为0.8358;若能守在0.8300上方的话,则今年迄今的升势可望维持不变.但若失守,则下修幅度最高可能达0.02美元.

短线支撑在0.8314,其下为100日均线切入位0.8294;初步阻力在55日均线所在0.8368美元.(完)

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