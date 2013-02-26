澳新汇市: 澳元和新西兰元整理跌势,意大利选举结果促使投资人避险

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳元/日圆周二扳回些许跌幅,报94.50日圆;但跌破趋势线支撑,将有下探92.44重要技术关卡的风险.
新西兰元/日圆 亦收复一些失土,报76.76日圆;之前在隔夜市场一度跌至76.05日圆,为三周低点.
欧元跌势更重,兑澳元 跌至1.2700.
相较之下,澳元及新西兰元兑美元相对波动较低.
澳元/美元 报1.0270,周一当地尾盘为1.0252;关键支撑在1.0220/25,即上周尾段所创四个月低位.
新西兰元/美元 报约0.8336美元,早盘为0.8358;若能守在0.8300上方的话,则今年迄今的升势可望维持不变.但若失守,则下修幅度最高可能达0.02美元.
短线支撑在0.8314,其下为100日均线切入位0.8294;初步阻力在55日均线所在0.8368美元.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。