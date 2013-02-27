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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 09:59 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元继续承压,受意大利局势影响

澳元隔夜触及1.0200美元,为10月以来最低,但交易商表示,一路至1.0175都有来自澳洲银行业者的大量买单.

新西兰元兑美元 守在0.8245美元,在隔夜曾下挫1%至近两个月低位0.8223美元.

澳元支撑位在1.0200美元,之后是10月8日低位1.0149美元,阻力位在1.0245,之后是重要技术障碍位1.0320.

澳元兑新西兰元 跳涨至一个月高位1.2422新西兰元.

交易员表示,新西兰元在跌破1月创下的低位0.8280后跌势加剧.支撑位在约0.8150,为200日移动均线切入位.

澳元兑日圆 报93.65日圆,一度低见93.07日圆.周一时曾冲上2008年7月以来最高位97.52,然后又急转直下.

新西兰元兑日圆 跌至75.65日圆,此前低见75.21日圆.自周一以来已挫跌近3%,且从本月稍早创下的高位79.64日圆回落.(完)

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(编译 梁睿雪/戴素萍; 审校 龚芳/丁琦)
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