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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 12:51 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元弹离多月低点,标普确认澳洲评级安全

美联储主席贝南克发表国会证词后,国际股市走高,亦支撑投资人信心.贝南克在证词中重申强力货币刺激措施决心.

澳元/美元在隔夜市场一度跌至1.0200美元,为10月以来最低.新西兰元兑美元 一度跌至0.8223美元,为1月初以来最低,三个交易日来下跌0.02美元.

"新西兰元已经回稳,守住上升趋势底部,但指标仍指向进一步下跌,"澳新(澳盛)银行分析师的市场报告称.

市场仍担忧欧元区情势.

"整体上,市场情绪很复杂....大家担心欧洲情况,今天(澳洲)的数据有点疲软,(本周稍早)中国数据也有点弱,"苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs称.

澳元支撑位在1.0200及1.0149.阻力在1.0245及1.0320.(完)

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