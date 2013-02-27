澳新汇市: 澳元和新西兰元弹离多月低点,标普确认澳洲评级安全

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
美联储主席贝南克发表国会证词后,国际股市走高,亦支撑投资人信心.贝南克在证词中重申强力货币刺激措施决心.
澳元/美元在隔夜市场一度跌至1.0200美元,为10月以来最低.新西兰元兑美元 一度跌至0.8223美元,为1月初以来最低,三个交易日来下跌0.02美元.
"新西兰元已经回稳,守住上升趋势底部,但指标仍指向进一步下跌,"澳新(澳盛)银行分析师的市场报告称.
市场仍担忧欧元区情势.
"整体上,市场情绪很复杂....大家担心欧洲情况,今天(澳洲)的数据有点疲软,(本周稍早)中国数据也有点弱,"苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs称.
澳元支撑位在1.0200及1.0149.阻力在1.0245及1.0320.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/蔡美珍; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）