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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 09:06 BJT

澳新汇市:澳元弹升至日高,之前受支出数据疲弱打压

路透悉尼2月28日 - 澳元周四从最初的跌势中反弹.此前公布的数据显示企业支出下滑,而市场预估为上升.

澳元兑美元 最初一度跌至盘中低位1.0192美元,随后又反弹至1.0252美元,因为买家逢低吸纳.澳元兑美元最新报1.0256美元,日内上涨0.2%.

周三澳元曾跌至去年10月以来的最低位.(完)

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