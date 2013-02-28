澳新汇市: 澳新货币上扬,澳洲企业支出数据强劲提振澳元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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这抵消了市场对长久以来矿业繁荣一旦见顶后,2013/14年度投资便将大幅下滑的担忧.
"由于矿业仍有进一步上升的空间,澳洲央行有时间等待其宽松政策传递到经济领域,"汇丰澳洲首席分析师Paul Bloxham称,并认为央行的货币宽松周期已经结束.
此外,有传言称可能与大型矿商股息支付有关的大笔买单出现,亦扶助澳元.
短线阻力位于20日移动均线切入位1.0210,据称卖家将在1.0300前方出手.
受澳元强势提振,新西兰元兑美元 从早盘的0.8231升至0.8316,进一步远离本周所及近两个月低位0.8223.
新西兰元还因为一批新西兰数据良好而受到支撑.这些数据支持经济复苏下,利率将上升的观点.
支撑料位于100日移动均线切入位0.8295以及下方的0.8250,而0.8350或将压制汇价上扬.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。