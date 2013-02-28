澳新汇市: 澳新货币上扬,澳洲企业支出数据强劲提振澳元

这抵消了市场对长久以来矿业繁荣一旦见顶后,2013/14年度投资便将大幅下滑的担忧.

"由于矿业仍有进一步上升的空间,澳洲央行有时间等待其宽松政策传递到经济领域,"汇丰澳洲首席分析师Paul Bloxham称,并认为央行的货币宽松周期已经结束.

此外,有传言称可能与大型矿商股息支付有关的大笔买单出现,亦扶助澳元.

短线阻力位于20日移动均线切入位1.0210,据称卖家将在1.0300前方出手.

受澳元强势提振,新西兰元兑美元 从早盘的0.8231升至0.8316,进一步远离本周所及近两个月低位0.8223.

新西兰元还因为一批新西兰数据良好而受到支撑.这些数据支持经济复苏下,利率将上升的观点.

支撑料位于100日移动均线切入位0.8295以及下方的0.8250,而0.8350或将压制汇价上扬.(完)

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