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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:18 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元脱离低位但走势乏力，关注中国制造业数据

市场关注澳元会否持于1.0226美元上方，此为2012年6月至9月一波升势的38.2%回档位。跌破该水准或将下探10月低位1.0149。

新西兰元兑美元 持稳于0.8248，距本周稍早所及七周低点0.8223不远。

新西兰元支撑位为0.8210，此处有一些买盘，但0.8300附近的卖单料限制升幅。技术阻力位在100日移动均线切入位0.8296。

澳元兑日圆 最新报94.58，本周可能下跌2%，录得6月以来最大单周跌幅。

新西兰元兑日圆 最新报76.36，自周一以来跌2.3%，为5月以来最大跌幅。

但澳新货币兑全线走软的欧元 均守住升势。(完)

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