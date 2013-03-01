澳新汇市：澳元与新西兰元脱离低位但走势乏力，关注中国制造业数据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
市场关注澳元会否持于1.0226美元上方，此为2012年6月至9月一波升势的38.2%回档位。跌破该水准或将下探10月低位1.0149。
新西兰元兑美元 持稳于0.8248，距本周稍早所及七周低点0.8223不远。
新西兰元支撑位为0.8210，此处有一些买盘，但0.8300附近的卖单料限制升幅。技术阻力位在100日移动均线切入位0.8296。
澳元兑日圆 最新报94.58，本周可能下跌2%，录得6月以来最大单周跌幅。
新西兰元兑日圆 最新报76.36，自周一以来跌2.3%，为5月以来最大跌幅。
但澳新货币兑全线走软的欧元 均守住升势。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰; 审校 王兴亚)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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