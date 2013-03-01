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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 13:19 BJT

澳新汇市：澳新货币均脱离低位，人气依旧脆弱

＂全世界都在大量做多新西兰元，但随着海外负面风险因素的出现，比如意大利和美国预算问题，我们看到高风险货币的仓位遭到解除．＂Westpac资深策略师Imre Speizer表示．

中国制造业PMI数据未带给澳新货币多少利多。数据基本符合预期，并支撑了中国经济正在回暖的预期，尽管速度不快。

澳元兑美元支撑位在1.0183美元，跌破则将为跌至10月所及低点1.0149打开通道。交易员指1.0185-95之间有良好买兴。

新西兰元短期支撑在0.8220美元，阻力位在100日移动均线0.8295的附近。

澳新货币兑日圆均未从沉重跌势中复元，即便澳元 周一触及四年高位97.52。澳元 最新报94.76日圆，恐录得1.8%的6月以来最大周跌幅。

新西兰元兑日圆 报76.59，自周一以来跌去2%，为11月以来最大周跌幅。(完)

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(编译 隋芬; 审校 丁琦/程琳)
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