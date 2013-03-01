澳新汇市：澳新货币均脱离低位，人气依旧脆弱

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
＂全世界都在大量做多新西兰元，但随着海外负面风险因素的出现，比如意大利和美国预算问题，我们看到高风险货币的仓位遭到解除．＂Westpac资深策略师Imre Speizer表示．
中国制造业PMI数据未带给澳新货币多少利多。数据基本符合预期，并支撑了中国经济正在回暖的预期，尽管速度不快。
澳元兑美元支撑位在1.0183美元，跌破则将为跌至10月所及低点1.0149打开通道。交易员指1.0185-95之间有良好买兴。
新西兰元短期支撑在0.8220美元，阻力位在100日移动均线0.8295的附近。
澳新货币兑日圆均未从沉重跌势中复元，即便澳元 周一触及四年高位97.52。澳元 最新报94.76日圆，恐录得1.8%的6月以来最大周跌幅。
新西兰元兑日圆 报76.59，自周一以来跌去2%，为11月以来最大周跌幅。(完)
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(编译 隋芬; 审校 丁琦/程琳)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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