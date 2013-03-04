澳新汇市：澳元兑美元跌至五个月低点，受本土数据弱于预期影响

新西兰元的移动日均线下行，第一道支撑位在0.8200，接下来是0.8155，阻力位则在0.8280。

市场对澳洲央行降息的预期回落，但这对澳元没甚么帮助。在一连串好坏参杂的经济数据公布之后，市场目前更加关注疲弱数据。

澳洲2月报纸与网络招聘广告连续第二个月反弹，表明劳动力需求在长时间疲软后开始有所企稳。

但是上一季企业库存仅增加0.2%,低于分析师预估的成长0.6%。1月建筑许可下滑2.4%，远不如市场预估的成长2.8%。

周一公布的澳洲2月民间通胀指标显示物价压力温和，受助于旅行及服装成本下降，表明澳洲央行仍有在必要时降息的空间,以支撑经济。

澳元及新西兰元兑日圆均保持强势，尽管市场盛传日本央行将很快就透过买进较长天期债券来扩大其资产负债表。

澳元兑日圆 报95.32，上周触及的四年高位97.52再次举目可及。新西兰元兑日圆 也从上周五的76.59日圆升至77.05。(完)

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