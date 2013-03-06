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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 10:10 BJT

澳新汇市：澳洲经济增长数据激励澳元走高，新西兰元亦上涨

澳洲第四季GDP较上年同期增长3.1%。数据高于预期，也远优于大多数发达国家。

澳洲央行周二维持指标利率在3.0%的纪录低点不变，一如预期，并称以往降息的影响还未完全显现。

投资者认为4月有30%的几率政策会放宽，全年料降息34个基点。

澳元阻力位料在1.0290美元附近的2月末高位。若有效突破1.0300美元，将有望上探200日移动均线切入位1.0345美元。支撑位是1.0200美元。

新西兰元兑美元 从盘初的0.8295升到0.8333美元，得益于澳洲GDP数据引发的轧空操作。

新西兰元的短线阻力位料在0.8351美元的55日移动均线切入位，短期支撑位是周一所及2013年低点0.8193美元。(完)

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