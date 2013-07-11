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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 11:35 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元上扬，受美联储言论以及澳洲就业数据提振

投资者争相回补澳元空仓，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称将继续维持宽松货币政策，因通胀仍处于低位，并淡化了美国最新非农就业数据所展现出的力道。

美元全线下跌，美元指数 从三年高位下滑。

0243GMT，澳元兑美元回落至0.9260，因交易商对急剧涨幅锁定获利。

新西兰元 亦因美元下跌而获益，兑美元升至三周高位0.7960，随后缩减升幅至约0.7924。新西兰元兑美元已从上周尾段低至0.7685的跌势中反弹。

澳新货币尽管兑美元上涨，但兑欧元和日圆处于守势，因为欧元和日圆兑美元亦大幅上涨。(完)

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