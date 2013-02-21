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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 07:21 BJT

澳新汇市: 澳元兑美元摆脱四个月低位,此前澳洲央行总裁发表乐观言论

路透悉尼2月22日 - 澳元兑美元 周五上涨0.005美元,摆脱四个月低点,此前澳洲央行总裁发表乐观讲话.

澳元兑美元一度高见1.0309,盘初在1.0237,隔夜曾大跌至四个月低位1.0021.

澳元兑美元最新报1.0290.(完)

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