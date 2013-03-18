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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 13:36 BJT

澳洲股市：跌2.1%创四周来最大单日跌幅，塞浦路斯相关疑虑造成冲击

路透悉尼3月18日 - 澳洲股市周一下跌2.1%，创下四周来最大单日跌幅，塞浦路斯银行业援助提案将有何影响尚不确定，加之金属价格走疲，打击绩优矿业股和金融股。

Westpac Banking Corp 在银行板块跌幅领先，重挫3%。

矿商必和必拓 和力拓 分别下滑2.4%和2.9%。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌104.8点，收在5,015.4点，为2月21日以来最大单日跌幅。该股指上周五收高1.8%，为八个月来最大的单日升幅。(完)

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