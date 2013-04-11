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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 14:28 BJT

澳洲股市：上涨0.8%，金融类股提供支持

路透悉尼4月11日 - 澳洲股市周四上涨0.8%，受金融类股支撑，此前澳洲数据显示失业率升高，增加了降息机率；此外，美股道指和标普500指数周三双双创下纪录高位，亦鼓舞风险人气。

Westpac Banking 上扬1.9%。

最新数据显示，澳股S&P/ASX 200指数 收高39.1点，报5,007.1点。指数周三下滑0.2%。(完)
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