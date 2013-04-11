澳洲股市：上涨0.8%，金融类股提供支持

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透悉尼4月11日 - 澳洲股市周四上涨0.8%，受金融类股支撑，此前澳洲数据显示失业率升高，增加了降息机率；此外，美股道指和标普500指数周三双双创下纪录高位，亦鼓舞风险人气。
Westpac Banking 上扬1.9%。
最新数据显示，澳股S&P/ASX 200指数 收高39.1点，报5,007.1点。指数周三下滑0.2%。(完)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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