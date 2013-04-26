澳洲股市：逆转稍早升幅收低，但录得2011年12月来最大周线升幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼4月26日 - 澳洲股市逆转稍早升幅终场收低0.1%，因金融类股近期大涨后稍事喘息，抵消了矿商因金属价格强劲而录得的升幅。
尽管今日温和收低，但澳洲股市本周录得一年多来最大周线升幅。蓝筹矿商必和必拓 和力拓 分别上涨2.8%和2.1%。
金融类股从稍早涨势中回落。澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲国民银行 分别挫跌1.2%和0.4%。Westpac Banking Corp 逆势上扬0.2%。
根据最新数据，澳洲指标S&P/ASX 200指数 收低4.9点，至5,097.5点。该指标股指本周收高3.4%，创2011年12月来最大周线升幅。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。