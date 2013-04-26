澳洲股市：逆转稍早升幅收低，但录得2011年12月来最大周线升幅

路透悉尼4月26日 - 澳洲股市逆转稍早升幅终场收低0.1%，因金融类股近期大涨后稍事喘息，抵消了矿商因金属价格强劲而录得的升幅。

尽管今日温和收低，但澳洲股市本周录得一年多来最大周线升幅。蓝筹矿商必和必拓 和力拓 分别上涨2.8%和2.1%。

金融类股从稍早涨势中回落。澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲国民银行 分别挫跌1.2%和0.4%。Westpac Banking Corp 逆势上扬0.2%。