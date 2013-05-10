澳洲股市：回吐稍早涨幅但仍收在五年高点，美元强势提振相关个股上涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼5月10日 - 澳洲股市指标股指周五收升0.2%，触及五年高点，因美元走强，提振对美国有曝险的企业上涨。
不过银行业股全线下跌，抑制大盘涨势。
澳元兑美元持于11个月低点附近，隔夜市场美元全线上扬。
“每当美元兑澳元录得这么大涨幅时，那些多数获利来自美国的个股就更具吸引力，”IG的市场策略师Stan Shamu表示。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收升7.7点至5,206.1，创下五年新高，盘中曾触及日高5,242.5点。该股指本周上涨1.5%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。