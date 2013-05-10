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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 14:48 BJT

澳洲股市：回吐稍早涨幅但仍收在五年高点，美元强势提振相关个股上涨

路透悉尼5月10日 - 澳洲股市指标股指周五收升0.2%，触及五年高点，因美元走强，提振对美国有曝险的企业上涨。

不过银行业股全线下跌，抑制大盘涨势。

澳元兑美元持于11个月低点附近，隔夜市场美元全线上扬。

“每当美元兑澳元录得这么大涨幅时，那些多数获利来自美国的个股就更具吸引力，”IG的市场策略师Stan Shamu表示。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收升7.7点至5,206.1，创下五年新高，盘中曾触及日高5,242.5点。该股指本周上涨1.5%。(完)
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