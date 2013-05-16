澳洲股市：回吐早盘涨幅收低，受矿业股跌势拖累

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼5月16日 - 澳洲股市周四回吐早盘涨幅，终场收低0.5%，因金属价格下跌拖累矿业股走低，抵消了隔夜美股收盘创新高带动澳股早盘录得的涨幅。
在周四黄金跌穿每盎司1,400美元，且上海钢铁期货跌至八个月低位后，矿业类股遭遇打击。黄金与钢铁期货走低均反映出中国需求下降。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收低26点，报5,165.7点。该指数周三下跌0.6%。
金矿商Newcrest Mining 跌5.3%至八年低位。Regis Resources 挫跌3.4%。Perseus Mining 重挫9.5%至四年低位。
澳洲矿业巨擘必和必拓 和力拓 分别跌0.8%和2%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。