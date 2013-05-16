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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 14:44 BJT

澳洲股市：回吐早盘涨幅收低，受矿业股跌势拖累

路透悉尼5月16日 - 澳洲股市周四回吐早盘涨幅，终场收低0.5%，因金属价格下跌拖累矿业股走低，抵消了隔夜美股收盘创新高带动澳股早盘录得的涨幅。

在周四黄金跌穿每盎司1,400美元，且上海钢铁期货跌至八个月低位后，矿业类股遭遇打击。黄金与钢铁期货走低均反映出中国需求下降。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低26点，报5,165.7点。该指数周三下跌0.6%。

金矿商Newcrest Mining 跌5.3%至八年低位。Regis Resources 挫跌3.4%。Perseus Mining 重挫9.5%至四年低位。

澳洲矿业巨擘必和必拓 和力拓 分别跌0.8%和2%。(完)
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