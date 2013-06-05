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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 14:34 BJT

澳洲股市：触及四个半月收盘低点，因GDP数据不及预期

路透悉尼6月5日 - 澳洲股市周三下跌1.3%至四个半月低点，因澳洲第一季经济增长率不及预期，而且中国金属进口需求也放缓，这都令市场人气承压。

金融股严重受挫。Westpac Banking Corp 跌2.6%，澳新银行(澳盛银行,ANZ) 下滑2.5%，澳洲联邦银行(CBA) 收低1.3%。

据最新数据，澳股S&P/ASX 200指数 下跌65.6点，收报4,835.2点，为1月25日以来的最低收位。（完）
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