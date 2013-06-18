澳洲股市：受银行与矿业股拖累收低，美联储会议前投资者变得犹豫

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼6月18日 - 澳洲股市周二在震荡交投中收低0.2%，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果，此外选择权即将到期，也令投资者变得犹豫。
大型银行和矿业股拉低大盘，不过交易员称离岸基金回到场内，扶助澳股摆脱日内低点。
根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 跌11.5点至4,814.4点，周一收高0.7%。
最近几个交易日澳股急剧下跌，追随全球股市跌势，因美联储的刺激政策前景存在不确定性、日股震荡而且中国增长放缓。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。