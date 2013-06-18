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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 14:36 BJT

澳洲股市：受银行与矿业股拖累收低，美联储会议前投资者变得犹豫

路透悉尼6月18日 - 澳洲股市周二在震荡交投中收低0.2%，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果，此外选择权即将到期，也令投资者变得犹豫。

大型银行和矿业股拉低大盘，不过交易员称离岸基金回到场内，扶助澳股摆脱日内低点。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 跌11.5点至4,814.4点，周一收高0.7%。

最近几个交易日澳股急剧下跌，追随全球股市跌势，因美联储的刺激政策前景存在不确定性、日股震荡而且中国增长放缓。(完)
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