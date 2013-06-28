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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 14:39 BJT

澳洲股市：走势震荡收盘微跌，上半年上涨3.3%

中国央行也试图平息流动性紧张会放缓经济活动的担忧。中国人民银行行长周小川周五表示，将综合运用各种工具和手段，适时调节市场流动性，保持总体稳定，为金融市场的平稳运行和发展创造良好的货币条件。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低8.7点至4,802.6点，但本周上涨1.3%，单周涨幅为一个半月来最大。澳股周四跳涨1.7%。(完)
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