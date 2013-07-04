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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 14:27 BJT

澳洲股市：反弹收高，但葡萄牙政局和中国成长相关忧虑抑制升势

路透悉尼7月4日 - 澳洲股市周四反弹1.1%，因隔夜美国股市录得温和涨幅且金属价格走高支撑矿业股，但受葡萄牙政局动荡以及对中国成长的忧虑影响，澳股回吐早盘部分升幅。

澳股S&P/ASX 200指数 攀升50.6点，收报4,794.7点。股指在周三下跌1.9%。（完）

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