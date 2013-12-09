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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 13:26 BJT

澳洲股市：收在八周低位，QBE公布获利预警后大幅跳水

路透悉尼12月9日 - 澳洲股市周一跌至八周低位，因QBE Insurance意外公布获利预警后重挫，让金融类股处于守势。

QBE Insurance Group Ltd 大跌21.7%至九个半月低位12.10澳元。该公司此前表示，预计2013财年将录得净亏，受保险理赔增加和北美业务商誉减记影响。

澳洲S&P/ASX 200指数 跌38.4点，收报5,147.6点，为10月11日来最低。(完)
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