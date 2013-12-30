澳洲股市：今年涨幅有望实现四年来最高，Forge集团大涨

路透悉尼12月30日 - 澳洲股市周一收涨0.6%，因金属价格走坚，抵消了飓风对铁矿石出口可能造成的影响。澳洲股市今年涨幅有望实现四年来最高。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高32.7点，至5,356.8点，较10月28日所及五年半高位低约100点。澳洲股市在2013年仅剩下半天交易时间，今年其指标股指上涨超过15%。

工程企业Forge Group 大涨54.6%，此前一度飙升88%，因该公司在西澳Roy Hill铁矿的加工设备合同正式获准。(完)