澳洲股市：收升1.1%至三周高位，企业财报提供支撑

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透悉尼2月12日 - 澳洲股市周三收高1.1%至三周高位，因隔夜美股上涨。
多家企业公布稳健获利，帮助提振市场，但权重股CSL下跌影响大盘涨幅。
澳洲指标S&P/ASX 200指数 收高55.6点至5,310.1点。该指数周二收高0.6%。
受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双位数，贸易顺差再度突破300亿美元，创下五年来次高水平 。中国是澳洲最大的出口目的地。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。