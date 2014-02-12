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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 13:33 BJT

澳洲股市：收升1.1%至三周高位，企业财报提供支撑

路透悉尼2月12日 - 澳洲股市周三收高1.1%至三周高位，因隔夜美股上涨。

多家企业公布稳健获利，帮助提振市场，但权重股CSL下跌影响大盘涨幅。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 收高55.6点至5,310.1点。该指数周二收高0.6%。

受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双位数，贸易顺差再度突破300亿美元，创下五年来次高水平 。中国是澳洲最大的出口目的地。(完)
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