澳洲股市：小幅收低，受美股下跌拖累

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透悉尼4月7日 - 澳洲股市周一收跌0.2%，受美股跌势拖累，不过黄金类股和超市运营商Wesfarmers的涨势帮助澳股脱离日低。上周五虽然美国非农就业岗位增长强劲，美国股市表现令人失望。
澳股S&P/ASX 200指数 收跌9.1点，至5,413.7点，盘中曾触及日低5,391.3。该指标股指上周五收高0.2%，当周上涨1%，连续第三周录得涨幅。
超市运营商Wesfarmers Ltd 攀升1.2%，此前该公司宣布将出售保险业务。
澳洲3月报纸和网络招聘广告数量连续第三个月上升，进一步显示就业市场在长期平淡后，需求有所回升。(完)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。