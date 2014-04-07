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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 14:40 BJT

澳洲股市：小幅收低，受美股下跌拖累

路透悉尼4月7日 - 澳洲股市周一收跌0.2%，受美股跌势拖累，不过黄金类股和超市运营商Wesfarmers的涨势帮助澳股脱离日低。上周五虽然美国非农就业岗位增长强劲，美国股市表现令人失望。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌9.1点，至5,413.7点，盘中曾触及日低5,391.3。该指标股指上周五收高0.2%，当周上涨1%，连续第三周录得涨幅。

超市运营商Wesfarmers Ltd 攀升1.2%，此前该公司宣布将出售保险业务。

澳洲3月报纸和网络招聘广告数量连续第三个月上升，进一步显示就业市场在长期平淡后，需求有所回升。(完)
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