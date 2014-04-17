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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 14:28 BJT

澳洲股市：小幅收高，且连续第五周周线上扬

路透悉尼4月17日 - 澳洲股市周四收高0.6%，因美股在最近科技股引领的大跌后企稳，投资者受到鼓舞。不过交投清淡，因将迎来复活节和军团日长假期。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高33.9点至5,454.2点，该指数周线上涨0.5%，为连续第五周上扬。

零售商Woolworths 跳升2.1%，收于纪录高位37.09澳元。(完)
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