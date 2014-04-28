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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 14:28 BJT

澳洲股市：受银行股支撑小升，连续第七天收高

路透悉尼4月28日 - 澳洲股市周一小升0.1%，银行股涨势促使大盘维持在平盘上方，但交投震荡，因美股下跌和乌克兰危机升级令投资者心态谨慎。

指标S&P/ASX 200指数 收高5.1点至5,536.1点，徘徊在六年高位附近，且连续第七个交易日收涨。该指数上周四涨0.2%，上周五逢假期休市。(完)
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