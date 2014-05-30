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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 14:41 BJT

澳洲股市：收跌，资源板块下跌抵消数据及美股利好影响

路透悉尼5月30日 - 澳洲股市周五收低0.5%，铁矿石价格继续下跌，打击了股指中权重较大的资源板块，并抵消了美股涨势和民营部门信贷增长带来的利好影响。

澳洲股市S&P/ASX 200指数 收跌27点，报5,492.5，本周上涨0.3%，连续第三周上涨。该指数5月微涨0.1%，为2009年以来表现最好的5月。(完)
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