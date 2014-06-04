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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 14:34 BJT

澳洲股市：收低至近两周最低，金融与矿业板块拖累大盘

路透悉尼6月4日 - 澳洲股市周三收低0.6%，至近两周最低，因金融板块下跌且铁矿石价格持续走低打击了矿商股价，即便第一季GDP数据帮助提振人气。

澳洲统计局公布，第一季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.1%，较上年同期成长3.5%。第一季经济增长为两年来最快，出口增幅为1999年以来最高。不过澳洲政府紧缩财政，可能已经危及期待已久的复苏。

澳洲股市S&P/ASX 200指数 收跌34.9点，至5,444.8。该股指周二收低0.7%。(完)
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