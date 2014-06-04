澳洲股市：收低至近两周最低，金融与矿业板块拖累大盘

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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路透悉尼6月4日 - 澳洲股市周三收低0.6%，至近两周最低，因金融板块下跌且铁矿石价格持续走低打击了矿商股价，即便第一季GDP数据帮助提振人气。
澳洲统计局公布，第一季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.1%，较上年同期成长3.5%。第一季经济增长为两年来最快，出口增幅为1999年以来最高。不过澳洲政府紧缩财政，可能已经危及期待已久的复苏。
澳洲股市S&P/ASX 200指数 收跌34.9点，至5,444.8。该股指周二收低0.7%。(完)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)