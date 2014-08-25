版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 14:30 BJT

澳洲股市：受矿业类股拖累收低，结束七日连涨走势

路透悉尼8月25日 - 澳洲股市周一收盘下跌0.2%，从六年高位回落，铁矿石价格下滑导致矿业类股拖累大盘。但油企加德士(Caltex)获利增加帮助限制能源类股跌势。

加德士跳升7.4%至27.45澳元，为2007年6月来最高。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌10.7点，收报5,634.9点，结束七日连涨走势。

该指数上周上涨1.4%，为连续第二周上升。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐